اليوم السابع
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مسئول الوفد القطرى بمعرض الطيران: زيارة الرئيس السيسى أكبر هدية

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 11:59 ص
مسئول الوفد القطرى بمعرض الطيران: زيارة الرئيس السيسى أكبر هدية عروض طيران-ارشيفية
كتب زكى القاضى

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أكد المقدم طيار فهد مبارك من الوفد القطرى المشارك بمعرض الطيران والفضاء بالعلمين، أن مشاركة القوات الجوية في العلمين، بداية لمشاركات أكبر في المستقبل، وهي تمثل إضافة كبيرة للتعاون مع القوات المسلحة المصرية.

وأضاف فهد مبارك، أن الجناح القطرى سعيد للغاية بتشريف وزيارة الرئيس السيسى، واعتبروه أكبر هدية للمعرض، مشيرا في الوقت نفسه الى ان التدريبات المشتركة مع مصر ممتدة طوال الوقت.

وأوضح " مبارك" ان القوات الجوية القطرية تشارك بعدة نوعيات من الطائرات في المعرض، وذلك بمشاركة كبيرة للغاية، وهو مشاركة  من باب زيادة الزخم مع جمهورية مصر العربية.

واوضح ان انطباعه عن العلمين جيد للغاية، وهي بلد سياحي بامتياز، و لها شواطئ رائعة للغاية.

 







فهد مبارك

العلمين

معرض العلمين

معرض الطيران



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