محافظ مطروح: انتعاش كبير للسياحة واستقبلنا 320 رحلة شارتر من دول مختلفة

مطروح - حسن مشالي

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن المحافظة تشهد هذا العام حالة من الرواج والانتعاش فى السياحة الداخلية والخارجية، مع استمرار الإقبال الكبير من المصطافين والزوار من المحافظات الأخرى، لقضاء إجازاتهم الصيفية فى مطروح والاستمتاع بجمال شواطئها الفريدة ورمالها الناعمة ومزاراتها السياحية التى تكتسب شهرة عالمية، إلى جانب استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيًا، من عدد من الدول الأجنبية، والتى بلغت منذ بداية موسم الصيف السياحى حتى الان 320 رحلة طائرات شارتر، بمطارى مرسى مطروح والعلمين الدوليين.

وشهدت الفترة الماضية، استقبال مطار العلمين الدولى 61 رحلة شارتر، ومطار مرسى مطروح الدولى 259 رحلة شارتر، كان آخرها مساء أمس الثلاثاء، استقبل مطار مرسى مطروح 8 رحلات قادمة من دولة إيطاليا.

وأشار محافظ مطروح، إلى استمرار استقبال رحلات الطيران السياحية والترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة، والبروشورات الدعائية، وكروت البوستال التى توضح أهم معالم المحافظة السياحية.

من جانبه أوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أنه منذ بداية الموسم السياحى لرحلات الشارتر هذا العام، فى مايو الماضى، استقبل مطار مرسى مطروح الدولى 106 رحلات قادمة من دولة إيطاليا و56 رحلة من دولة سلوفاكيا و58 رحلة من دولة التشيك و24 رحلة من دولة صريبا، و15 رحلة من دولة بولندا.

كما استقبل مطار العلمين الدولى 25 رحلة شارتر قادمة من دولة التشيك، و20 رحلة من السعودية، و7 رحلات من كازاخستان و9 رحلات من دولة بيلاروسيا.

وأضاف " أنور " بأنه من المتوقع استمرار رحلات الأفواج السياحية إلى محافظة مطروح، خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدنى ووزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية وجذب السياحة الأوروبية إلى جميع أنحاء الجمهورية.

يذكر أن شواطئ مطروح، تجذب ملايين المصطافين والسياح لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك فى الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، التى تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذى يتجاوز عددهم 7 ملايين مصطاف وسائح سنويًا، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.