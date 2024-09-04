محافظ دمياط يتفقد ورش عمل الأنشطة الصيفية لإدارة دمياط التعليمية

دمياط معتز الشربينى

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولة ميدانية، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، حيث التقى مع فريق الأتوبيس الطائر الذى دشنته مديرية التربية والتعليم بدمياط، هذا الأسبوع، لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد 2024\2025.

استمع " المحافظ " إلى شرح تفصيلى من الأستاذ محمد رمضان مدير المديرية حول مهام والذى يضم موجهي عموم المواد الدراسية ومسئولى التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم المجتمعي ورياض الأطفال، والتربية الخاصة، وإدارة الرسميات، وأعضاء المتابعة الميدانية وأمن المديرية والتوجيه المالي والإداري والشئون القانونية، حيث يقوم فريق الأتوبيس الطائر، بمتابعة الكثافات الطلابية بالمدارس بالإضافة إلى استغلال الفراغات واستثمار كافة الموارد البشرية والمادية بالمدارس وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، وإيجاد السبل القويمة لسد العجز للمعلمين خاصة بالإدارات التعليمية متباعدة الأطراف، علاوة على أن الأتوبيس الطائر شامل لجميع المتابعين بالنواحي الإدارية والمالية، وتوجيهات المواد الدراسية المختلفة، حيث إن الأتوبيس الطائر يستمر قبل وخلال العام الدراسي الجديد، بصورة مفاجئة لفرض الانضباط، واكتشاف السلبيات، وعلاجها داخل جميع مدارس المحافظة على الفور.

وفى هذا السياق، وجه "محافظ دمياط" كلمة إلى الفريق أكد خلالها أن التعليم رسالة الأنبياء، وأن المعلمين هم القدوة والمثل الأعلى، كما أكد أن يقع على عاتقهم مسئولية انتظام المنظومة التعليمية والاستعداد التام للعام الدراسى الجديد مما يساهم فى توفير المناخ الملائم للطلاب والمعلمين، كما لفت إلى أن المحافظة والمديرية قامتا بجهود كبيرة لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول لتحقيق الصالح العام للطلاب واتاحة الفرصة لهم للاستيعاب والاستفادة من اليوم الدراسى، واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى مديرية التربية والتعليم وأعضاء الفريق على هذه الجهود.

وعلى جانب آخر، تفقد "المحافظ" ورش عمل الأنشطة الصيفية للمدارس التابعة لإدارة دمياط التعليمية، وذلك بمدرسة دمياط الإعدادية بنين، حيث تفقد الورش التى تشمل أعمال فنية متنوعة و أنشطة رياضية وغنائية، علاوة على مشاركة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالورش.

وخلال التفقد، حرص "محافظ دمياط" و"نائب المحافظ" على التواصل مع الطلاب، وأشاد بما حققوه من أعمال متميزة عكست المستوة الكبير لمهاراتهم.

فيما وقد أكد "محافظ دمياط" على أهمية الأنشطة الصيفية التى تحقق الاستفادة من طاقات الطلاب والاستثمار الأمثل لأوقات فراغهم، علاوة على ما تقدمه من تطوير للمهارات والقدرات وتنمية القيم والجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية.