محافظ بورسعيد يبحث آليات تنشيط الحركة التجارية

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء محب حبشى، محافظ بور سعيد اليوم، الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والوفد المرافق له، كما استقبل اللواء عصام النجار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومحمد سعدة سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد، بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك بديوان عام المحافظة.

و فى بداية اللقاء، هنأ الوفد المحافظ على توليه منصبه الجديد وثقة القيادة السياسية، متمنيًن له التوفيق فى كل ما هو قادم، حيث تناول اللقاء بحث سبل التنسيق والتعاون والتكامل فى المجالات ذات الصلة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يحقق الصالح العام لأبناء المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإحكام الرقابة على المنتجات والسلع الغذائية وآليات ضبط الأسعار والأسواق بالتعاون بين الجهات المختصة فى هذا الشأن، فضلا عن مناقشة آليات توعية التجار والمصنعين لتطوير هذا القطاع الهام بما ينعكس أثره فى الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وضمان وسلامة مأمونية ما يقدم له، فضلا عن مناقشة آلية زيادة فرص التعاون المشتركة فى مجال تأهيل وزيادة الوعى لاشتراطات سلامة الغذاء.

كما تم استعراض دور الهيئة الرقابى من خلال إحكام الرقابة على كافة المنشآت الغذائية بهدف تعزيز حماية وصحة المستهلك المصرى، وزيادة تنافسية وقبول المنتجات المصرية بالأسواق المحلية والعالمية.

وأكد اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد، على تقديم كامل الدعم للتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يحقق مصلحة المواطن فى المقام الأول، وتناقش المحافظ مع رئيس الهيئة حول عدد من المقترحات الخاصة بتوسيع دائرة العمل فى مجال الرقابة على السلع والأسواق، لضمان سلامة المنتج المقدم للمواطن، فضلا عن دراسة تشكيل لجان من جهات الاختصاص، تعمل على ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وعلى هامش اللقاء، تطرق محافظ بورسعيد للحديث عن سبل تنشيط الحركة التجارية بمحافظة بورسعيد والنهوض بها، فى ظل التطورات التنموية التى جرت ببورسعيد مؤخرا، مشيرا إلى أهمية النهوض بحركة التجارة داخل أسواق بورسعيد، بما لها من أهمية فى فتح مزيد من فرص العمل ومواجهة البطالة، خاصة أن محافظة بورسعيد مدينة تجارية وصناعية فى المقام الأول.

وفى هذا الصدد، ناقش محافظ بورسعيد مع رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة مقترحات دعم الأسواق المحلية بالمحافظة وتنمية الحركة التجارية بها، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لهذا الملف نظرٱ لأهميته لأهالى محافظة بورسعيد.

كما استعرض محافظ بورسعيد، مع الحضور، مستجدات الحركة الصناعية داخل محافظة بورسعيد، مشيدا بما لمسه من تطور كبير فى القطاع الصناعى بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة تذليل آى عقبات تواجه المستثمر، من أجل التوسع فى إقامة مزيد من المنشآت الصناعية التى تفتح الكثير من فرص العمل لأبناء بورسعيد، واستمع المحافظ لما طرحه الوفد من آراء ومقترحات، ووعد بدراسة تلك المقترحات وتنفيذها فى أقرب وقت بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن،كما ناقش المحافظ، مع رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، عددا من ملفات عمل الغرفة التجارية والتى تمس المواطنين بشكل مباشر.