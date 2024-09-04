محافظ المنيا يكرم اوائل الثانوية العامة ويؤكد: النجاح ليس صدفة

المنيا -حسن عبد الغفار

كرّم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أوائل شهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وعددهم 33 طالباً وطالبة من الشعب الثلاث (العلمية، الرياضية، والأدبية)، خلال احتفالية نظمتها مديرية التربية والتعليم على مسرح ديوان عام المحافظة، تقديرًا لتميزهم وتحفيزًا لهم على مواصلة التفوق.

وأكد المحافظ خلال الاحتفالية، أن التعليم هو العمود الفقري لبناء الأمة وداعم تنميتها الشاملة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مضيفا أن قطاع التعليم في محافظة المنيا شهد طفرة كبيرة، باعتباره الركيزة الأساسية للتطور ومواكبة العصر.

وان العمل الدائم والتخطيط للنجاح عامل رئيسي فى تحقيق التفوق والوصول للأهداف ، فالنجاح لا يأتي مصادفة بل بالإصرار والكفاح المتواصل .

وأعرب اللواء كدواني عن خالص تهانيه للطلاب المتفوقين على تميزهم وحصولهم على المراكز الأولى، داعيًا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق مستقبل أفضل للوطن.

كما حثهم على الاستمرار في النجاح والتفوق خلال المراحل التعليمية المقبلة.

وقدم المحافظ التهنئة لأسر الطلاب لما قاموا به من دور عظيم في رعاية ودعم أبنائهم، ووجه التحية للمعلمين أصحاب الرؤية والعطاء والإخلاص، الذين لولاهم لما وصل الطلاب إلى هذا التكريم.

من جانبه، أوضح الدكتور علي عبد السلام، مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن التكريم شمل 33 طالبًا وطالبة من الشعب الثلاث: 10 طلاب في الشعبة العلمية (علوم)، و11 طالبًا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و12 طالبًا في الشعبة الأدبية.

شهد الاحتفالية الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ و اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة و النائب العمدة عثمان عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، وأولياء أمور الطلاب المتفوقين.