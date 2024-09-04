محافظ الغربية: تحرير 27 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة

الغربية محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة كثفت من إجراءاتها لمتابعة مخابز إنتاج الخبز البلدي بالمحلة الكبرى لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة، لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين، مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التي شنتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، على المخابز البلدية بالمنشية الجديدة ومدينه العمال والمستعمرة بحي ثان المحلة والتي أسفرت عن تحرير 27 محضرا .

وأعرب أهالي المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم .

وأِشار الجندي إلي أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي، مؤكداً إستقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.