محافظ الجيزة: رصف عدد من شوارع أحياء العجوزة والعمرانية بالإنترلوك

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بأحياء العجوزة والعمرانية.

شملت جولة المحافظ، تفقد أعمال تركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الداخلية المحصورة بين شارعي السودان الرئيسي وجلال الدين الحمامصي نطاق حي العجوزة، ورصف شارع عبد الهادي حسانين وغرب السكة بنطاق حي العمرانية.

وشدد المحافظ على رؤساء أحياء العمرانية والعجوزة بمتابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع المدرجة لضمان تنفيذها على أكمل وجه ووفقًا للمواصفات المحددة للخامات المستخدمة لضمان عوامل الاستدامة وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق.

وتابع المحافظ، خلال جولته حالة رصف شارع فاطمه رشدي بنطاق حى العمرانية، والذى تم الانتهاء من رصفه ورفع كفاءته بالكامل بالإضافة إلى تنفيذ خطة لرصف عدداً من متفرعاته لتسهيل حركة سير المواطنين بالقطاع بالكامل خاصةً وأنه أحد الشوارع الرابطة بين شوارع ترسا والأهرام.

وشملت جولة محافظ الجيزة، تفقد مركز شباب المنيب، وذلك لمتابعة الأنشطة الصيفية والرياضية والفعاليات المقدمة داخل المركز للبراعم والشباب.