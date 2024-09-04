محافظ أسيوط يشهد احتفالية 100عام على رحيل الأديب الكبير مصطفى لطفى المنفلوطى

أسيوط-هيثم البدرى

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم احتفالية 100عام على رحيل الأديب الكبير مصطفى لطفى المنفلوطي، والتي ينظمها بيت ثقافة منفلوط بمدرسة الاعدادية الجديدة بنات بمنفلوط، ضمن المؤتمر الإقليمى للأدباء "مرجعية التراث الثقافي واشكالية التجريب في إقليم وسط الصعيد الثقافى" خلال الفترة من 3 الي 5 سبتمبر 2024 م، في نسخته الـ" 22 " وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ اسيوط، والكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافي.



جاء ذلك بحضور الباحث والشاعر مسعود شومان رئيس الادارة المركزية للشئون الثقافية ،وضياء مكاوى رئيس الادارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافى، والكاتب عبده الزراع مدير عام الثقافة العامة بالهيئة؛ودكتور جمال عبد الناصر مدير عام الاقليم، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط، وقدرى ابو حسين مدير ادارة منفلوط التعليمية، واشرف على ماهر مدير ادارة الموهوبين والتعلم الذكى بادارة منفلوط التعليمية، وبهاء توفيق مدير بيت ثقافة منفلوط، واشرف سيد عبد الواحد مدير مدرسة الاعدادية الجديدة بنات، ومحمد عبدالوهاب الشوربجي رئيس مجلس الامناء والادباء بمنفلوط وأسرة الكاتب الراحل الاديب مصطفى لطفي المنفلوطي ونخبة من ادباء وشعراء ومبدعى ومثقفى منفلوط والقيادات الثقافية والتعليمية والتنفيذية بالمحافظة ولفيف من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.



استقبل فريق الكشافة بإدارة منفلوط التعليمية؛ المحافظ ومرافقوه بالاغانى الترحيبية ثم تفقد ورشة الرسم ومعرض الرسم (شخصية المنفلوطي) ومعرض الكتاب ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى جانب معرض للحرف البيئية وورشة فنون تشكيلية للتعبير عن شخصية المنفلوطى والتعريف به، ثم بدأت فعاليات الإحتفالية بالسلام الجمهوري تلاها كلمات الترحيب بالحضور التي قدمها الشاعر محمد أبوشناب رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بمنفلوط ثم فقرات الحفل الذي تضمن عرض فيلم تسجيلى عن الكاتب الكبير الراحل "مصطفى لطفي المنفلوطي، "سيرة لا تزول"، وفقرة فنية لكورال إدارة منفلوط التعليمية بقيادة رشا زغلول وايمان سليم بعدد من الاغانى الوطنية منها " يا مصر يا ام الامم " و " فات الكتير يابلدنا " واستعراض فنى " لسه هتحلى " بلغة الإشارة " احنا أحباب المنفلوط بمشاركة الطالبات(ايمي جورج وهيلانا جرجس ومارفل مايكل)، تلاها لقاء حواري المنفلوطي على مائدة الحوار مع الدكتور رمضان حسانين وعبدالحافظ بخيت متولي، كما تضمنت الاحتفالية الأمسية الشعرية للشعراء الكبار كمال عبدالرحيم وعلى نوح وسيد حسن عبدالرحمن ورمضان زيدان، وعرض كورال فرقة أحمد بهاء الدين بقيادة المايسترو نصر الدين احمد.



ورحب الشاعر والباحث مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة، بالحضور موجهاً تحية اعزاز وتقدير لمحافظ أسيوط لحرصه الشديد على المشاركة فى الفاعليات الثقافية بالمؤتمر الأدبي لإقليم وسط الصعيد الثقافى موضحاً أن الثقافة هى نبراس للفن والادب، وهو ما يعكسه هذا المؤتمر الذي يعتبر وصف مصر للتعبير عن التراث المصرى مثمناً دور الثقافة فى دعم الهوية المصرية والانتماء حيث أن الاحتفالية هى عطراً للاحباب فى ذكراه العطرة .



وقدم ضياء مكاوي رئيس الإقليم، الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه وحضوره فعاليات المؤتمر صباحاً مساءاً موجهاً تحية لكل من شارك بالمؤتمر وفعالياته موضحاً أن المؤتمر هو حراك أدبي استثنائي من أجل دعم القيم واثراء الحركة الثقافية بصعيد مصر .



وأبدى محافظ أسيوط سعادته بوجوده وسط هذا الجمع من الموهوبين والأدباء والمثقفين في احتفالية بأحد الأدباء الذين أثروا في الحياة الثقافية في مصر مقدماً التحية لأسرة الراحل الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي موضحاً أن صعيد مصر يزخر بقامات الأدب والمواهب في مختلف المجالات مشيداً بمواهب الأطفال والكورال سواء قصر ثقافة أحمد بهاء الدين أو إدارة منفلوط التعليمية الذي ظهر جلياً في فقرات الاحتفالية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام قطاع الثقافة والأدب والاهتمام بالموهبين وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم أسرة الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي بدرع الهيئة، وتكريم الشاعر محمد أبوشناب رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بمنفلوط.



محافظ أسيوط يتفقد الورش الفنية



محافظ أسيوط يشهد الاحتفال