متظاهرون يغلقون الطريق الرئيسى بين تل أبيب وحيفا للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل

محمد جمال

قالت وسائل إعلام عبرية إن مجموعة من المتظاهرين يغلقون الطريق الرئيسي بين تل أبيب وحيفا ضمن الاحتجاجات الداعية لإنجاز صفقة تبادل.

يذكرأن، قضت محكمة العمل في تل أبيب بأن الإضراب العام الذى أدى إلى توقف معظم الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل يجب أن ينتهى.

وبحسب موقع الحرة، قال رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل (الهستدروت): "صدور أوامر للعمال بالعودة إلى أعمالهم بعد حكم قضائي بإنهاء الإضراب العام".

وبدأ الاتحاد إضرابا عاما، الاثنين، للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد مقتل 6 رهائن مما أثار احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل.

وشهدت مناطق وقطاعات في إسرائيل إضرابا، الاثنين، استجابة لدعوة الاتحاد لدفع الحكومة إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.