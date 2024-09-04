متحف كفر الشيخ: افتتاح معرض مؤقت بعنوان "موائد القرابين"

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام متحف كفر الشيخ، معرضًا مؤقتًا بعنوان "موائد القرابين" ويشمل المعرض مجموعة مختلفة من موائد القرابين تتنوع فى الشكل والحجم ومادة الصنع، منها مائدة قرابين عليها كتابات بالنحت الغائر ونحت بالبارز لبعض القرابين، وإناء من الفخار ممثل عليه بعض القرابين، ومائدة قرابين من الحجر الجيرى عليها نحت عليها بالبارز وبعض الآنية وزهرتى البردى واللوتس ملونتين، ومائدة قرابين من الحجر الجيرى عليها نقوش بارزة لآنيتان يتوسطهما طاولة طعام يعلوها مجموعة من القرابين ولها مصب.

وأضاف عثمان، يستمر المعرض حتى 30 سبتمبر الجارى، مؤكدًا أنه يوجه الدعوة لكل المترددين على المتحف، لمشاهدة المعرض، وسيستقبلهم عدد من المختصين لشرح محتويات المعرض، مشيرًا إلى أن استمرار فعاليات التدريب الصيفى لطلاب أقسام الآثار بمتحف كفر الشيخ، يتم خلالها تدريب الطلاب المشاركين على مبادئ أساليب العرض المتحفي.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التى وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ فى حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفى، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.

وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التى تم العثور عليها فى جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التى جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التى تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التى اكتُشفت فى مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامى، وقبطي»، وغيرهما من العصور، ويعرض المتحف 750 قطعة أثرية من بين 1200 قطعة يضمها المتحف.