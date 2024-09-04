اليوم السابع
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متحدث الرئاسة: زيارة الرئيس السيسى لتركيا محطة جديدة لتعزيز العلاقات

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 11:06 ص
متحدث الرئاسة: زيارة الرئيس السيسى لتركيا محطة جديدة لتعزيز العلاقات الرئيس السيسي واردوغان - ارشيفية
أنقرة- علا الشافعى- محمد الجالى

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يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى أنقرة، في زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.







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السيسي يزور تركيا

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