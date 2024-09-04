قبل العام الدراسى.. حركة ترقيات كبرى بجامعة الأزهر.. أعرف التفاصيل

كتب لؤى على

أصدر الدكتور سلامة داود ، رئيس جامعة الأزهر، عدد من الترقيات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك على النحو الآتى:

تكليف الدكتور عبد الحي محمد عبد الحي محمود، أستاذ ورئيس قسم اللغويات بكلية اللغة العربية بالزقازيق، بتسيير أعمال عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون بمحافظة الشرقية.

تكليف الدكتور حسانين إبراهيم حسانين، الأستاذ بقسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقرين بمحافظة الشرقية؛ للقيام بتسيير أعمال عميد الكلية.

تكليف الدكتور محمد منير ريان الأستاذ بقسم الروماتيزم والتأهيل، بتسيير أعمال وكيل كلية طب البنين بأسيوط لشئون التعليم والطلاب.

تكليف الدكتور أحمد عبد المرضي وكيل كلية القرآن الكريم بطنطا للدراسات العليا والبحوث بتسيير أعمال عميد الكلية.

تكليف الدكتور عاشور عيد أبو المعاطي، مشرفًا على كلية الهندسة الزراعية بأسيوط.

تكليف الدكتور ياسر جلال شعبان بتسيير أعمال قسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بأسيوط.

تكليف الدكتور محمد عبد المنعم سلطان بتسيير أعمال قسم أصول اللغة بكلية اللغة العربية بأسيوط.

تكليف الدكتور أحمد حسن أبو عناية بتسيير أعمال وكيل كلية اللغة العربية بأسيوط للدراسات العليا والبحوث.

تكليف الدكتور أشرف محمد حسن بتسيير أعمال قسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بأسيوط.

تكليف الدكتور جمال حسن بشندي، بتسيير أعمال قسم اللغويات بكلية اللغة العربية بأسيوط.

تكليف الدكتور الضبع محمد عبدالرحيم بتسيير أعمال عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بقنا.

كليف الدكتور حسين عبد العال حسين محمد، الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القران ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ بتسيير أعمال عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط.

تكليف الدكتور عبد اللاه صادق طلبة حسن، الأستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بنين أسيوط؛ بتسيير أعمال رئيس القسم.

تكليف الدكتور يسري عثمان عبد الرحمن عثمان، الأستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب البنين بأسيوط؛ بتسيير أعمال القسم.

تكليف الدكتور أمجد أحمد عزت عثمان، الأستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجي بكلية طب البنين بأسيوط؛ بتسيير أعمال القسم.

تكليف الدكتورة دينا علام عبد المقصود حسن، الأستاذة بقسم الهستولوجي بكلية طب البنات بالقاهرة؛ بتسيير أعمال القسم.

تكليف الدكتور زهران بسيوني زهران سليمان، الأستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، بتسيير أعمال القسم.

تكليف الدكتور محمود محمد أحمد أبو الدهب، أستاذ ورئيس قسم المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية بنين الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية؛ بتسيير أعمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

تكليف الدكتور محمد منير أحمد فاضل، الأستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بنين القاهرة؛ بتسير أعمال القسم.

تكليف الدكتورة شيماء عبد الرحيم توفيق محمد، الأستاذة بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة؛ بتسيير أعمال القسم.

تكليف الدكتور أحمد محمد السيد أحمد سيف الدين، الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة بنين بالقاهرة، بتسيير أعمال القسم.

تكليف الدكتور رمضان ثابت محمد أبو سمرة، الأستاذ بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بأسيوط؛ بتسيير أعمال القسم.

تكليف الدكتورة سهير ثابت أحمد حمد ، الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بنات بالقاهرة؛ بتسيير أعمال القسم.