قافلة طبية بيطرية تقدم خدماتها لـ700 حالة بمركز قلين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ القافلة البيطرية بقرية المنشأة الكبرى بمركز قلين، فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ.

تحت إشراف الدكتور فتحى عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطرى، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور وسام يسن، مدير عام الوقاية، والدكتور محمد الجوهرى، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بكفر الشيخ، والدكتور عاطف سالم، أستاذ أمراض الدواجن بالمعهد، والدكتورة إيناس العبد، مدير إدارة الإرشاد البيطرى بكفر الشيخ، والدكتور شيماء الشهاوى، مدير ادارة الترصد الوبائى، والدكتور عوض حميدة مدير إدارة قلين، والدكتورة سحر عاطف، مدير مركز الإرشاد الدولى، والدكتورة شيرين القسط، طبيبة بإدارة الرعاية.

وأكد الدكتور فتحى عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطرى، أنه تم توقيع الكشف الطبى وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان، لـ6195 حالة، و115 تناسلية، و77 حالة باطنة، و3 جراحة، و6000 دواجن، كما تم عمل اختبار سل وبروسيلا لـ45 حيوان (32 بقر و 13 جاموس)، موجهاً الشكر لكل المشاركين في القافلة.



جانب من القافلة البيطرية بقرية بقلين



جانب من القافلة البيطرية بقرية



جانب من القافلة البيطرية