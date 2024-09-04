على ندا صانع أنتيك من دمياط: صممت دراجتى بطريقة تواكب احتفالات أكتوبر.. صور

دمياط - هيثم مراد

استخدم بقايا الأخشاب في إعادة التدوير على طريقته الخاصة، بدأ فى صناعة مركبته بطريقة مميزة جعلتها أشهر دراجة في دمياط، في أحد أحياء مدينة دمياط قام أحد صناع الأثاث بتقديم نموذج مميز للاحتفال بانتصار أكتوبر العظيم، وفي التقرير التالى يروى "على ندا" أحد صناع الأنتيك بدمياط تجربته مع إعادة التدوير.

" فكرتي هى أن نحتفل بذكرى انتصار أكتوبر العظيم، بدأت في تحويل دراجتي إلى مركبة خاصة، وبدأت تجهيزها للاحتفال بهذا اليوم" بهذه العبارة بدأ على صاحب ال 42 عاما حديثة "لليوم السابع"

وأكمل حديثه قائلا: " استخدمت بقايا الأخشاب لأكمل النموذج الخاص بي، أيضا قمت بإدخال بعضا من الابلاكاج في هذا النموذج، الامر مفيد جداً يبدو أننى قدمت فكرة جيدة من إعادة التدوير"

وتابع: " استغرق الأمر منى بضعة أسابيع قمت أيضا بإحضار بعض مكبرات الصوت أستخدمها في بث الأغاني الوطنية في ذكري احتفال اكتوبر المجيد، افحص مركبتي بشكل يومى لأتفقد ما اذا كان ينقصها شئ.. أريد أن أشارك في إحتفالات اكتوبر بشكل مميز يليق بتلك المناسبة".

وأشار صانع الأنتيك الدمياطي: " عندما بدأت التجول بدراجتي في شوارع المدينة تفاجأت بردود أفعال الأهالى البعض طلب أن يلتقط صورا تذكارية مع هذا النموذج.. كنت سعيد جدا لأننى قدمت شيئا إيجابيا نجح في جذب انتباه الجميع".

اختتم الحديث قائلا: " ليست هذه المرة الأولى التى أقوم خلالها بتقديم هذه النماذج اعتدت تصنيع الأنتيك لكنى أري أن هذا يعد أفضل نموذج قدمته منذ أن بدأت رحلتى مع تلك الصناعة".



أغرب دراجة هوائية في شوارع دمياط



الدراجة الهوائية



دراجة هوائية تتحول الى مركبة خاصة من بقايا الاخشاب



دراجة هوائية من بقايا الأخشاب



صانع أنتيك يحول دراجته إلى تحفة فنية من بقايا الاخشاب