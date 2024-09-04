ضبط 7 أطنان أسمدة ودقيق بلدى مدعم بمخازن مخالفة بالبدرشين ومنشأة القناطر

كتبت - مرام محمد

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الحملات التموينية التى نفذتها اليوم مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين لمداهمه المخازن المخالفة وتمشيط الأسواق.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات،والتى تمكنت من ضبط 4 أطنان سماد يوريا ( 80 شيكارة زنه 50 كجم للواحدة) مخصص لوزارة الزراعة ومحظور حيازته أو الإتجار به داخل مخزن مخالف بناحية قرية مزغونة بمركز ومدينة البدرشين، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لاستكمال المسار القانوني.

وشملت الجهود ضبط منشأة بدون ترخيص بناحية الوحدة المحلية بابو غالب بمركز منشأة القناطر، عبارة عن مطحن يقوم بنخل الدقيق البلدى المدعم المخصص للمخابز والمحظور حيازته أو الاتجار به ثم إعادة تعبئة الدقيق ليباع على انه دقيق حر وغير مدعم لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، حيث تم ضبط والتحفظ على 3 أطنان دقيق بلدى مدعم بحوزته (60 شيكارة زنه 50 كجم للواحدة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والعرض على النيابة العامة لاستكمال المسار القانوني.

جاءت الحملات برئاسة محمود البلاسى مدير مديرية التموين بالجيزة، ومتابعة محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين، والإدارات والجهات المعنية.