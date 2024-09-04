اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه فى حملات أمنية

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 11:52 ص
ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه فى حملات أمنية المتهمان والمضبوطات
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزتهما (17,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزته (17 كيلو جرام لمخدر الحشيش). هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,260 مليون جنيه) تقريباً.







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سلاح

تجارة المخدرات




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