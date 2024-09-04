اليوم السابع
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ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 23 مليون جنيه خلال 24 ساعة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 11:51 ص
ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 23 مليون جنيه خلال 24 ساعة عملات اجنبية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (23 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







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الاتجار فى العملة

العملات الاجنبية

النقد الاجنبيى




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