ضبط المتهمين بسرقة لودر شركة مقاولات فى مدينة الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بسرقة لودر خاص بشركة مقاولات، أثناء العمل بموقع تحت الإنشاء في مدينة الشيخ زايد، وأحيلا إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض لودر خاص بشركة مقاولات للسرقة، أثناء العمل بموقع بناء تحت الإنشاء في مدينة الشيخ زايد.

كشفت تحريات رجال المباحث تورط سائق وعامل في ارتكاب السرقة، وبضبطهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وأرشدا عن اللودر المسروق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

