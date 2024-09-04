صحيفتان تركيتان: زيارة السيسى بداية فصل جديد فى العلاقات بين مصر وتركيا

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سلطت صحيفتان تركيتان، اليوم /الأربعاء/، الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تركيا، ووصفتها بالخطوة المهمة ونقطة تحول تشير إلى بداية فصل جديد فى العلاقات بين البلدين.



وقالت صحيفة "تركيا اليوم" إن الزيارة وهى الأولى من نوعها منذ 12 عامًا، حيث ركزت المناقشات على تعزيز التعاون الثنائي.



وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى استقبال الرئيس السيسى فى مطار (إيسنبوجا) بأنقرة، وبعد مراسم استقبال رسمية، تم عقد اجتماع بين الزعيمين فى القصر الرئاسي.



وقالت صحيفة (حريت) التركية إن العلاقات الاقتصادية ستشكل جزءا مهما من جدول الأعمال، حيث ركزت المناقشات على زيادة الاستثمارات المتبادلة والتجارة، والهدف هو زيادة حجم التجارة بين البلدين من 10 مليارات دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار.



وذكرت الصحيفة أن زيارة السيسى تأتى فى أعقاب زيارة أردوغان إلى القاهرة فى فبراير الماضي، وهى الزيارة الأولى من نوعها منذ عام 2012 حيث رفعت الدولتان علاقتهما إلى مستوى "التعاون الاستراتيجي".



وفى الشهر الماضي، زار وزير الخارجية التركى هاكان فيدان القاهرة، والتقى مع السيسى ونظيره بدر عبد العاطي.