روسيا تعرض أحدث أقمارها الصناعية فى معرض "مصر الدولى للطيران والفضاء"

موسكو (أ ش أ)

كشفت روسيا فى معرض مصر الدولى للطيران والفضاء عن مجسمات للأجهزة الفضائية الخاصة بالاستشعار عن بعد لأول مرة.

وذكر موقع روسيا اليوم، اليوم الأربعاء، أن جناح مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية قدم في المعرض الجهاز الفضائي الروسي البيلاروسي "إر بي كا آ" والقمر الصناعي "كانوبوس – في-أو".

وأشارت مؤسسة "روس كوسموس" إلى أن القمر الصناعي " كانوبوس – في أو" مخصص للتصوير البانورامى لسطح الأرض ضمن مجال الموجات المرئية وتحت الحمراء البعيدة والمتوسطة.

ويقام معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة ما بين 3 و5 سبتمبر الجاري ، بمشاركة ما يزيد عن 300 شركة طيران تمثل 100 بلدا، بما فيها روسيا.