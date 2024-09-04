رئاسة مركز الخارجة: بدء أعمال إنارة الطريق الدائرى المؤدى للمطار

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلن جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن بدء العمل في تركيب أعمدة الإنارة على طول الطريق الدائري المؤدى إلى مطار الخارجة الجوى تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الإقليم، بسرعة بدء العمل فى إنارة الطريق الدائري من ناحية مطار الخارجة، استجابةً لاحتياجات المواطنين وتأكيدًا على تحسين البنية التحتية والخدمات العامة في المدينة.

وأكد جهاد المتولي رئيس مركز الخارجة أن الجهود مستمرة لضمان الانتهاء من هذا المشروع في أسرع وقت ممكن، تأكيدا على التزام الأجهزة التنفيذية بتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على السلامة العامة وتسهيل حركة السير ليلاً على هذا الطريق الحيوي.

وفى سياق متصل، اكد رئيس المركز على استكمال جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في تنفيذ مشروع إعادة الشيء لأصله في حي طريق الداخلة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال حفر شركة الغاز الطبيعي، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إصلاح الطرق، وإعادة تأهيلها لضمان تسهيل الحركة المرورية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.