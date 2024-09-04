اليوم السابع
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دفء العلاقات.. أبرز تعليقات الصحف العالمية على زيارة الرئيس السيسى لتركيا

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 02:21 م
دفء العلاقات.. أبرز تعليقات الصحف العالمية على زيارة الرئيس السيسى لتركيا الرئيسان السيسى وأردوغان
كتبت ريم عبد الحميد

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أبرزت وكالات الأنباء العالمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتركيا، وقالت إنها تأتى فى إطار دفء العلاقات بين القاهرة وأنقرة ورؤيتهما المشتركة حول حرب إسرائيل على غزة.

وقالت وكالة رويترز، إن  الرئيس السيسى وصل إلى تركيا، وسيجرى محادثات مع رئيسها رجب طيب أردوغان، فى أول زيارة رئاسية فى ظل عودة الدفء للعلاقات بين القوتين الإقليميتين.

وأشارت الوكالة إلى أن زيارة السيسى جاءت بعد سفر أردوغان إلى القاهرة فى فبراير الماضى فى أول زيارة له منذ عام 2012، والتي كانت خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات التي تراجعت بشكل كبير على مدار 10 سنوات.

ولفتت الوكالة إلى أن دفء العلاقات بين القاهرة وأنقرة بدأ فى عام 2020، عندما أطلقت أنقرة حملة دبلوماسية لتخفيف التوترات مع القوى الإقليمية، بما فى ذلك مصر والسعودية والإمارات.

ونقلت رويترز عن وكالة أنباء الأناضول التركية، أن كلا البلدين سيوقعان نحو 20 اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون فى مجالات الطاقة والدفاع والصحة والسياحة والثقافة والتعليم، كما أن هناك خطط لتعميق التعاون فى مجال الطاقة المتجددة والغاز الطبيعى المسال.

من جانبها، قالت وكالة أسوشيتدبرس إن السيسى يقوم بزيارته الرسمية الأولى إلى تركيا منذ توليه السلطة بعد أن أنهى البلدان سنوات من التوتر.

وأشارت إلى أن الرئيسين السيسى وأردغان سيناقشان العلاقات الثنائية والحرب على غزة والتوترات المتصاعدة فى الشرق الأوسط. كما من المتوقع أن يشهدا توقيع أكثر من 20 اتفاقا للتعاون لتعزيز العلاقة بين البلدين.







زيارة الرئيس السيسى لتركيا

الرئيس السيسى

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