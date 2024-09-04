خبراء: زيارة الرئيس السيسى إلى تركيا تعكس رغبة البلدين فى تعزيز التعاون الاقتصادى

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أكد خبراء اقتصاديون أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تركيا؛ تعكس رغبة الطرفين فى تعزيز التعاون الاقتصادي؛ لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية .



وأشاروا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وأن حجم الصادرات المصرية إلى تركيا بلغ 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .



فيما سجلت قيمة الاستثمارات التركية فى مصر 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2023/ 2024 مقابل 103.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية فى تركيا 33.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2023/ 2024 مقابل 28.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023.



من جانبه.. أكد أستاذ الاقتصاد السياسى ومستشار البنك الدولى الأسبق عمرو صالح، أهمية زيارة الرئيس السيسى إلى تركيا فى ذلك التوقيت خاصة فى ظل تداعيات الوضع فى الشرق الأوسط.



وقال عمرو صالح - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن التقارب بين مصر وتركيا؛ يحقق توزانا فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة فى ظل التحركات والتقارب بين مصر والسعودية والإمارات وتركيا، لافتا إلى أن زيادة حجم التعاون؛ سيؤثر إيجابيا على حجم الاستثمارات خاصة فى ظل تطلع الطرفين لتصل الاستثمارات إلى 15 مليار دولار بدلا من 7 مليارات دولار الحالية .



من جانبه، وصف عضو جمعية المصريين الأتراك (تومياد) متى بشاي، زيارة الرئيس السيسى إلى تركيا بالمهمة والاستراتيجية، خاصة أنها الأولى له منذ توليه حكم مصر فى 2014 .



وأشار بشاى - فى تصريح اليوم - إلى أن الزيارة تأتى فى وقت يواجه اقتصاد كل من مصر وتركيا صعوبات؛ وهو ما يستدعى الحاجة إلى زيادة التجارة الثنائية وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين القاهرة وأنقرة، منوها إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى الاستثمارات التركية فى مصر، خاصة فى مجالات مثل: الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية، مع استهداف تركيا إنشاء منطقة صناعية فى مصر بتكلفة تتخطى 7 مليارات دولار، كما أن هناك استثمارات مصرية فى تركيا، خاصة فى قطاع السياحة والعقارات .



وأضاف أن هناك حرص من الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره التركي، على تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، مؤكدا وجود قناعة تركية بالاعتماد على مصر فى تلبية جانب من احتياجاتها من الغاز، بالإضافة إلى رغبتها فى اللحاق بمنتدى شرق المتوسط، الذى تم تأسيسه فى عام 2019 برعاية مصرية وداخل الدولة المصرية .



من جانبه، أكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس أن الزيارة تعكس رغبة البلدين فى بناء العلاقات تقوم على أساس التعاون والتفاهم بين الجانبين .



وأوضح أن قطاع الطاقة من أهم القطاعات الأخرى المرتبطة بالصناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، مشيرا إلى الاتفاقيات والبروتوكولات للتعاون بين مصر وتركيا التى يجب استغلالها الاستغال الأمثل ومن أهمها إتفاقية تجارة حرة تم تفعيلها منذ عام 2007.