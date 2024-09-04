اليوم السابع
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الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 06:44 ص
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حياه كريمة الغربية.. إنهاء 14 مشروعا صحيا والعمل فى 11 آخرين بنسبة تنفيذ 90%

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 06:00 ص
حياه كريمة الغربية.. إنهاء 14 مشروعا صحيا والعمل فى 11 آخرين بنسبة تنفيذ 90% اللواء أشرف الجندى - محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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أكد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، أن مشروعات الصحة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، 25 مشروع منهم 8 وحدات رفع كفاءة و17 إنشاء جديد على نظام التأمين الصحى الشامل، وتم نهو 14 مشروعا وجارى العمل فى 11 مشروعا بنسبة تنفيذ تقارب 90%.


وأضاف محافظ الغربية، أنه تابع نقل العاملين وإعلان التشغيل التجريبى لمركز طب الأسرة بقرية حانوت، والذى يعد أول مركز يتم تشغيله، المنشأ على نظام التأمين الصحى الشامل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذى يخدم أهالى قرى الوحدة المحلية بحانوت بخدمات طبية متميزة.







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