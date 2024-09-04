تنسيق 2024.. البرامج الجديدة بتمريض عين شمس وشروط الالتحاق

كتبت: بتول عصام

يبحث الطلاب عن البرامج الخاصة فى الكليات وفرص التوظيف لكل برنامج، وفى هذا الإطار تقدم جامعة عين شمس وكلياتها مجموعة متميزة من البرامج الجديدة وبرامج الساعات المعتمدة، ونستعرض أهم البرامج لكلية تمريض جامعة عين شمس.

وقد أعلن المجلس الأعلى للجامعات دليل البرامج الجديدة للكلية، وفي التقرير التالي نستعرض شروط الالتحاق ببرامج الكلية (برنامج البكالوريوس في علوم التمريض التخصصي، البرنامج المكثف في التمريض):

برنامج البكالوريوس في علوم التمريض التخصصي:

تبلغ عدد ساعات الدراسة بالبرنامج 144 ساعة، ويشترط للالتحاق بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والوافدين معا:

- أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة علمي علوم أو ما يعادلها من الشهادات.

- أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.

- أن تكون اللغة الأجنبية الأولى التي درسها الطالب هي اللغة الإنجليزية.

- اجتياز اختبارات القبول طبقاً للقواعد والنظم التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات .

- اجتياز الكشف الطبي.

البرنامج المكثف في التمريض:

تبلغ عدد ساعات الدراسة بالبرنامج 110 ساعة بالإضافة إلى 17 ساعة الفصل الدراسي التمهيدي، ويشترط للالتحاق:

- أن يكون الطالب حاصل على البكالوريوس / الليسانس بمعدل تراكمي لا يقل عن 60% مسبوقا بشهادة الثانوية العامة بالقسم العلمي (علوم) أو ما يعادلها من شهادات داخل أو خارج مصر.

- أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى.

كما يستهدف البرنامجان إعداد ممرضين مؤهلين ومدربين على تقديم الرعاية الطبية المتخصصة لتلبية حاجة المجتمع وسوق العمل، بالإضافة إلى العمل بالمنشات والقطاعات الصحية الحكومية والخاصة داخل وخارج مصر.