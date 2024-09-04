تقديم 563 خدمة خلال قافلة بيطرية مجانية بمركز سمالوط فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

نفذت مديرية الطب البيطرى بالمنيا قافلة بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية بقرية أسطال التابعة لمركز سمالوط، تنفيذاً لتكليفات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية فى المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمُربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وقال الدكتور محمد السيد مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا إن المديرية نفذت قافلة بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية، قدمت خلالها خدماتها البيطرية لـ563 رأس ماشية، مشيراً إلى أن القافلة شملت علاج باطني، وتجريع ضد الطفيليات الداخلية، وفحص باستخدام جهاز السونار، وتحصين ضد مرض (الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع)، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية.