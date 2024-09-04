"تعليم كفر الشيخ": مبادرة "1000 مدير مدرسة" بداية الارتقاء بالعملية التعليمية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مبادرة "1000 مدير مدرسة"، بداية التغيير المنشود فى الارتقاء بالعملية التعليمية، والنهوض بها، وتنشئة الأجيال القادمة على الاهتمام بالقيم والمبادئ، ونشر الإيجابيات وبث روح الولاء والانتماء، والتوعية المستمرة بما تبذله الدولة المصرية من مشروعات تنموية عملاقة، وجهود تنموية كبيرة لتطوير التعليم، ووضعه فى المكانة التى تستحقها الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بمديري المدارس ضمن مبادرة "1000 مدير مدرسة"، بحضور ضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والدكتور أمين إبراهيم، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وذلك للاستماع لما لديهم من موضوعات ونقل الخبرات وصقل مهاراتهم القيادية.

وأضاف عبدالله، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيراً بتطوير منظومة التعليم، باعتبار التعليم أحد أهم ركائز التنمية المستدامة لذلك هناك جهود كبيرة وغير مسبوقة فى الاهتمام بقضية التعليم والبحث العلمي لتنال مصر المكانة التى تستحقها بين مصاف دول العالم المتقدم.

وأكد وكيل الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لهم والعمل على تذليل كافة العقبات إن وجدت في سبيل التعاون المثمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة والنهوض بأداء الإدارة المدرسية وتعزيز أنماط التفكير والمهارات العلمية والمهنية المختلفة، مشيراً إلى أن القائد يمتلك التأثير في الآخرين وله القدرة على فهم قدراتهم والاهتمام الفردي بهم وخلق طاقة إيجابية بين أفراد فريق العمل الواحد للنهوض بالعملية التعليمية، لافتاً إلى ضرورة الإلمام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، والمتابعة المستمرة والتواصل بين الطالب والمعلم للارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق عناصر نجاح منظومة التعليم بكفر الشيخ.



وعلى جانب آخر، كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في مكتبه مسئولي الإحصاء بالإدارات التعليمية، لجهودهم المميزة وسرعة تلبية كافة البيانات المطلوبة للعام الدراسي الجديد 2025 من بيانات المدارس أو قاعدة البيانات، وربط المعلمين بفصولهم وقد أبدى الجميع سعادتهم بتكريم وكيل الوزارة لهم.

وأشاد بروح التعاون الموجودة بين كافة منسوبي قسم الإحصاء سواء بالديوان أو الإدارات والتي انعكست في سرعة ودقة الإنجاز الذي تميز به العمل بين أروقة تلك الإدارة، مؤكداً على أهمية دور تلك الإدارة في الوقوف على حالة المدارس بشكل خاص والإدارة والمديرية بشكل عام ودورها في إعطاء صورة بيانية جلية عن كافة نواحي العملية التعليمية.