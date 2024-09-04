تطبيق غرامة على أى شخص يقوم برش المياه فى الشوارع بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، وقيادات شركة المياه، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المحافظ على متابعة سير العمل في المشروعات الحيوية التي تخدم المواطنين، والتأكد من جاهزية الشركة لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، خاصةً مع اقتراب فصل الشتاء.

خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع قيادات الشركة، تم استعراض أحدث المستجدات في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث تم التأكيد على أهمية المشروعات الجارية والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه الشركة والخطط المستقبلية لتطوير البنية التحتية.

وتناول الاجتماع استعراض إمكانيات الشركة حيث تتكون الشركة من 161 محطة مياه من بينها (37 محطة سطحية - 124 محطة ارتوازية)، والطاقة التصميمية 915 ألف م3/ اليوم، وإجمالي أطوال شبكات المياه 6766 كم.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مع الحضور، خطط زيادة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة خاصة بالمدن التي تقل فيها نسبة الفرد من المياه من بينها، كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه شركة المياه وبحث الأماكن التي تحتاج إلي زيادة طاقات المياه لعرضها علي وزير الاسكان لاعتماد مالي لها وإنشائها علي رأسها محطة مياه الزراعة ببنها، وإنشاء محطة مياه بقليوب، ومحطة مياه ميت العطار، ومحطة مياه لتغذية قرى المنيرة وأجهور، ومحطة مرشحة بجزيرة الشعير، ومحطة مياه سرياقوس الغربية، وتوسعات محطة مياه عرب العليقات، ومحطة مياه برشوم، ودق 7 آبار بمحطات شبرا هارس - كفر علوان - دندنا - نامول (2) - كوم الأطرون - المنزلة، بالإضافة محطة مياه كفر الجزار.

ووجه محافظ القليوبية، بتطبيق غرامة على أي شخص يقوم برش المياه في الشوارع وسيتم إقرارها فى المجلس التنفيذي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على هذا المورد الحيوي والحد من الهدر، خاصة في ظل الظروف المناخية الحالية.

ودعا المحافظ المواطنين، إلى التعاون في الحفاظ على المياه، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي في مصلحة الجميع، وحثهم على تبني عادات ترشيد استهلاك المياه في منازلهم، مؤكدا على ضرورة تكثيف الرقابة لضمان تطبيق هذا القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

كما تناول الاجتماع مستجدات الأعمال حول عدد من مشروعات التعاون بين الشركة والمحافظة في قطاع الصرف الصحي، حيث تم استعراض إمكانيات الشركة في قطاع الصرف الصحي وهي 22 محطة صرف صحي والطاقة التصميمية لها 474 ألف متر مكعب، وكمية المياه المجمعه 444 ألف متر مكعب / يوم، وإجمالي أطوال الشبكات للصرف الصحي 3525 كم.

وناقش محافظ القليوبية مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير محطات الصرف الصحي لاستيعاب المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، ومعالجة مشكلات الصرف، وسبل تذليل أي عقبات قد تواجه انهاء المشروعات.

ومن جانبه، وجه رئيس الشركة بالقليوبية الشكر لمحافظ القليوبية على تعاونه مع الشركة لتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى مستوى، تماشيا مع المشروعات التنموية التي شهدتها القليوبية على كافة الاصعدة.

كما تفقد المحافظ، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية للتاكد من مدى جاهزيتها وكفاءتها استعدادً لموسم الشتاء لمجابهة الأزمات والطوارىء وأية سيول وأمطار محتملة خلال موسم الشتاء والتي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث.

وأشار المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال موسم الشتاء، موضحاً مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية يتم تمركزها بمواقع التمركز الحيوية وفقاً لخطة الانتشار وذلك لضمان التدخل السريع وحل أي مشكلة فور ظهورها خلال تلك الفترة والتأكد من كفاءة كافة المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها، القيام بأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة وتجهيزها.