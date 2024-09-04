تركى توداى: زيارة السيسى لأنقرة فصل جديد فى العلاقات بين البلدين

كتبت ريم عبد الحميد

وصف موقع "تركى توداى" التركة الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتركيا اليوم، الأربعاء، بأنها تمثل فصلا جديدا فى العلاقات بين البلدين.

وأشار الموقع إلى أن الزيارة تعتبر خطوة كبيرة نحو عودة العلاقات بين مصر وتركيا، لافتا إلى أن المناقشات بين الرئيسين السيسى وأردوغان تركز على تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين.

وكانت وكالة رويترز قد تحدثت عن زيارة الرئيس السيسى لتركيا، وقالت إنها أول زيارة رئاسية فى ظل عودة الدفء للعلاقات بين القوتين الإقليميتين.

وأشارت الوكالة إلى أن زيارة السيسى جاءت بعد سفر أردوغان إلى القاهرة فى فبراير الماضى فى أول زيارة له منذ عام 2012، والتي كانت خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات التي تراجعت بشكل كبير على مدار 10 سنوات.

ولفتت الوكالة إلى أن دفء العلاقات بين القاهرة وأنقرة بدأ فى عام 2020، عندما أطلقت أنقرة حملة دبلوماسية لتخفيف التوترات مع القوى الإقليمية، بما فى ذلك مصر والسعودية والإمارات.

ونقلت رويترز عن وكالة أنباء الأناضول التركية، أن كلا البلدين سيوقعان نحو 20 اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون فى مجالات الطاقة والدفاع والصحة والسياحة والثقافة والتعليم، كما أن هناك خطط لتعميق التعاون فى مجال الطاقة المتجددة والغاز الطبيعى المسال.

من جانبها، قالت وكالة أسوشيتدبرس إن السيسى يقوم بزيارته الرسمية الأولى إلى تركيا منذ توليه السلطة بعد أن أنهى البلدان سنوات من التوتر.

وأشارت إلى أن الرئيسين السيسى وأردغان سيناقشان العلاقات الثنائية والحرب على غزة والتوترات المتصاعدة فى الشرق الأوسط. كما من المتوقع أن يشهدا توقيع أكثر من 20 اتفاقا للتعاون لتعزيز العلاقة بين البلدين.