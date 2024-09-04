تداول 50 الف طن و 695 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء: فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 50000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 695 شاحنة و145سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 377 شاحنة و 93 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 44500 طن بضائع، 318 شاحنة و 52 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة NG SUN علي متنها 37000 طن فوسفات تصدير الي الهند ومغادرة السفينة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ALCUDIA EXPRESS و الحرية2 ، كما تم تداول 2900 طن بضائع و 290 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهى كوين نفرتيتي، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكب.