تحرير مخالفات لسائق لتحويل سيارة ملاكى لنقل وتركيب ستائر

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعى خلاله أحد الأشخاص بأنه حال قيادته السيارة بأحد الطرق استوقفه أحد رجال المرور وقام بالتعدى عليه لفظياً والتعسف فى اتخاذ الإجراءات حياله.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2 سبتمبر الجارى وحال قيادة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية استوقفه أحد التمركزات الأمنية وذلك لارتكابه المخالفات التالية "استعمال المركبة الملاكي فى غير الغرض المخصص لها واستخدامها كسيارة نقل – تركيب ستائر حاجبة للرؤية بالسيارة"، وتم سحب تراخيصه واتخاذ جميع الإجراءات فى الإطار القانونى دون ثمة تجاوزات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعاءاته الكاذبة.