تأجيل محاكمة متهمة بالاتجار فى البشر بالسيدة زينب لـ8 أكتوبر

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة متهمة بالاتجار بالبشر فى منطقة السيدة زينب، لجلسة 8 أكتوبر المقبل للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز تونى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزى وإبراهيم سعيد الفقى ومحمد عاطف بركات، وأمانة سر عزت فاروق.

وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 14277 لسنة 2023 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 3025 لسنة 2023 كلى جنوب القاهرة، أن المتهمة قامت بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى لشراء أعضاء بشرية، وخلال متابعة صفحتها، تم القبض عليها وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.