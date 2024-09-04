اليوم السابع
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الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 11:31 م
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بيطري كفر الشيخ: ضبط 893 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة بأسواق 3 مدن

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 11:06 م
بيطري كفر الشيخ: ضبط 893 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة بأسواق 3 مدن جانب من المضبوطات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملات مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، والحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمطاعم والثلاجات بمراكز كفر الشيخ - الحامول - سيدى غازى عن ضبط 893 كم لحوم وأسماك غير صالحه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بواسطة اللجان المشكلة بالتعاون مع الرقابة التموينية، وجرى تحرير المحاضر بالمخالفات والعرض على النيابة العامة

جاء ذلك بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفرالشيخ، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر، وفى إطار خطة المديرية فى الحفاظ على صحة المواطنين.

ووجه الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ، أن الحملات مستمر على الأسواق والمحال التجارية، لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة والغير صالحة للاستخدام الأدمي، حفاظاً على صحة المواطنين.







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سلع غذائية

أسماك مملحة

طب بيطري

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