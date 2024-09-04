بدء إجراءات تراخيص تقسيمات خارج الحيز العمرانى لقرية بالفرافرة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد عن فتح باب التقديم للبدء فى إجراءات تراخيص تقسيمات خارج الحيز العمرانى لقرية عائشة عبد الرحمن التابعة للمركز ضمن خطة المركز لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم وميسر.

كانت رئاسة المركز أعلنت عن تنفيذ القرعة العلنية للمرحلة الثانية لتقسيمي امتداد عثمان بن عفان وامتداد أبوبكر الصديق، التابعين لقرى الكفاح بمركز شباب عثمان بن عفان لتوزيع 1076 قطعة سكنية بتقسيم امتداد عثمان بن عفان، بالإضافة إلى 596 قطعة سكنية بإمتداد قرية أبو بكر الصديق، بإجمالي 1672 قطعة سكنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في تنفيذ مشروعات أراضي تقسيمات المواطنين بالقرى وسرعة تسليم العقود للمتقدمين؛ لتحقيق التنمية وتوفير سكن مناسب لأبناء القرى.