اليوم السابع
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انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للغدد والسكرى بـ"طب عين شمس" اليوم

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 08:00 ص
انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للغدد والسكرى بـ"طب عين شمس" اليوم المؤتمر الأول لوحدة السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة عين شمس
كتبت: بتول عصام

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تبدأ اليوم فعاليات المؤتمر الأول لوحدة السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة عين شمس، على مدار يومي الأربعاء والخميس 4 و5 سبتمبر 2024، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور طارق ماجد، رئيس أقسام الباطنة،وبإشراف وتنسيق رئيس المؤتمر الدكتورة سلوى صديق، رئيس وحدة الغدد الصماء.

ويشهد المؤتمر حضور أبرز أطباء الغدد الصماء والباحثين والعاملين في مجال الرعاية الصحية من مختلف أنحاء مصر، بهدف مناقشة أحدث التطورات في مجالي الغدد الصماء والسكري.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والابتكار وتبادل المعرفة بين الخبراء في هذا المجال، حيث سيشارك متحدثون بارزون من تخصصات متنوعة، بما في ذلك العناية المركزة، وأمراض النساء، والأشعة، والمناعة.

ويتناول المؤتمر عدة موضوعات رئيسية، منها المستجدات في علاج مرض السكري ودهنيات الدم والسمنة، بالإضافة إلى مناقشة الأمراض المختلفة المرتبطة بالغدد الصماء، وتشمل الموضوعات أيضاً التفاعل المعقد بين السمنة والسكري، ومضاعفات السكري وسبل الوقاية منها، واضطرابات الغدة النخامية، وأمراض الغدة الدرقية، وكذلك اضطرابات الغدد الكظرية واستكشاف طرق علاجها.







طب عين شمس

جامعة عين شمس

كلية الطب

الغدد الصماء

مرض السكري

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