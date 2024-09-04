انطلاق برنامج "البناء الثقافى" لأئمة وواعظات محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

انطلقت اليوم فعاليات برنامج "البناء الثقافي" لأئمة وواعظات محافظة سوهاج، تحت رعاية وزارة الأوقاف، وذلك بمسجد الحاج عبدالعال في إدارة أوقاف طهطا يأتي هذا البرنامج في إطار اهتمام الوزارة بنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الثقافة الدينية لدى الأئمة.

شهد اللقاء حضور الأستاذ الدكتور علي حسن العشري، أستاذ الدعوة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، والشيخ علي محمد علي خليل، مسؤول الإرشاد الديني، والشيخ محمد كنعر، مدير إدارة أوقاف طهطا.

في كلمته الافتتاحية، رحب الشيخ علي محمد علي خليل بالحضور، وأكد على أهمية الماء كأحد أعظم مخلوقات الله وأساس الحياة، مستشهداً بالآية الكريمة: "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ" (الأنبياء: 30).

كما أشار الدكتور علي حسن العشري إلى أن الإسلام يدعو إلى الحفاظ على الماء وعدم الإسراف فيه، حتى في العبادات. واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: "ما هذا السرف؟" فأجابه سعد: "أفي الوضوء إسراف؟" فقال النبي: "نعم، ولو كنت على نهر جارٍ" (رواه ابن ماجه).

وأضاف الدكتور عبد النعيم أحمد مصطفى، مفتش المتابعة، أن الله قد أنعم على عباده بنعم لا تُحصى، ومنها نعمة الماء، التي هي أساس الحياة لجميع الكائنات. واستدل بقوله تعالى: "وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا" (النحل: 18).

كما تخلل اللقاء عقد مقرأة للأئمة والواعظات بحضور قيادات الدعوة بالمديرية والسيد مدير الإدارة، مما يعزز التواصل والتفاعل بين المشاركين في البرنامج.