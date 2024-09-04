اليوم السابع
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الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 03:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"اليونيفيل": إصابة أحد المتعاقدين معنا بطلقات نارية بالقرب من منطقة سردا جنوب لبنان

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 03:00 ص
"اليونيفيل": إصابة أحد المتعاقدين معنا بطلقات نارية بالقرب من منطقة سردا جنوب لبنان اليونيفيل - أرشيفية
وكالات

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قالت كانديس ارديل نائبة مدير مكتب قوات "اليونيفيل" الدولية في جنوب لبنان "أصيب أحد المتعاقدين معنا بطلقات نارية وهو في طريقه لتقديم خدمات لكتيبة تابعة لنا بالقرب من منطقة سردا".

وأضافت ارديل في بيان أن قوات حفظ السلام قامت بنقل الشخص المصاب إلى المستشفى بعد إصابته وهو في طريقه إلى الكتيبة الإسبانية في منطقة سردا جنوب لبنان".

وأشارت إلى أن "هذه الحادثة هي الثانية خلال يومين التي يتعرض فيها المتعاقدين الذين يدعمون حفظة السلام التابعين لليونيفيل لهجوم".

وأوضحت "نلفت انتباه الأطراف مرة أخرى إلى التكلفة البشرية الهائلة التي يتكبدها المدنيون في جنوب لبنان نتيجة لتبادل إطلاق النار بما في ذلك أولئك الذين يدعمون الرجال والنساء العاملين من أجل السلام".

ودعت نائبة مدير مكتب قوات "اليونيفيل" الدولية في جنوب لبنان إلى "وقف الهجمات التي تلحق الضرر بالمدنيين وتلك التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قدرة جنود حفظ السلام على أداء عملهم المهم بموجب القرار 1701".

وأردفت "يجب أن تتوقف أعمال العنف التي يعاني منها جنوب لبنان وشمال إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر".







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