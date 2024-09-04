اليمن: نبذل المزيد من الجهد لتجاوز العوائق وتصحيح مسار إنجاز الأعمال

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أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة تبذل المزيد من الجهد والعمل لتجاوز العوائق وتصحيح مسار إنجاز الأعمال وتجاوز أى اختلالات.

وقال بن مبارك - خلال زيارة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسبما نقلت قناة اليمن الفضائية - أن الحكومة تدعم خطط المؤسسة والهيئة وبرامجهما على المستوى التأمينى والاستثمارى، وأهمية تفعيل نظام المراجعة الداخلية وذلك فى إطار توجه الحكومة الاستراتيجى لتعزيز الإصلاح المؤسسى والإدارى ضمن برنامجها الشامل للإصلاحات.

وجدد بن مبارك التأكيد على أن عنوان المرحلة المعلن عنه فى تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات يرتبط جانب أساسى منه فى الإصلاح الإدارى وتطوير أداء مؤسسات الدولة، والاستخدام السليم للموارد المتاحة، مشددا على إيجاد المعالجات العملية التى تخدم سير الارتقاء بالمنظومة التأمينية والاستفادة من استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وودائعها وتحقيق الفوائد والأرباح لما من شأنه تعزيز مركزها المالى، وتأمين حقوق الموظفين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم أثناء حياتهم وكذا بعد مماتهم.