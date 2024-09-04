النيابة العامة تطالب بالإعدام لقاتل الطفلة السودانية "جانيت"

كتب أحمد حسني

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سيد التونى، اليوم الأربعاء، لمرافعة النيابة في محاكمة المتهم بقتل الطفلة السودانية "جانيت".

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، بعد ثبوت صحة قواه العقلية، ولا يوجد لديه أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي، مما يجعله مسؤولا عن الاتهام المنسوب إليه أمام المحكمة.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وأصدرت النيابة العامة بيان فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جنيت ج. ب.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.