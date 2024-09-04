المشدد 10 سنوات لسائق لضبطه بـ100 طربة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة المتهم " ر.ح.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية ،المقيدة 4557 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه نفاذا لاذن النيابة العامة، انتقلت قوة أمنية علي اثر اتصال هاتفي بتواجد المتهم "ر.ح.ا" سائق ،مستقلا سيارة، فتم ضبطه وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي هاتفين محمولين، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على حقيبة تحوي علي عدد 100 طربة حشيش ومبلغ مالي.

بمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.