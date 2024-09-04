الكشف على 1464 مريضا ضمن فعاليات قافلة طبية بقرية السبخاوية بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن توقيع الكشف على 1464مريضا ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية خلال يومي الإثنين، والثلاثاء الماضيين بقرية السبخاوية، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وضمت القافلة 10 عيادات متنوعة منها: (أطفال - 2 باطنة - الجراحة - عظام - أنف وأذن - رمد - جلدية - أسنان - نساء وتنظيم أسرة)، فضلًا عن معمل طفيليات، وأشعة x ray.

وقد جاء بيان القافلة كالتالي: (باطنة 206، أطفال 198، جراحة 85، أسنان 137، عظام 157، جلدية 250، نسا وتنظيم أسرة161، رمد 147، أنف وأذن 123).

وتم إجراء 269 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و 70 حالة أشعة عادية، وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ 159مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 34 حالة للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 41 ندوة تثقيفية، و 115حالة استبيان، مؤكدًا على استمرار الحملات العلاجية؛ لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

تأتي القافلة ضمن فعاليات خطة القوافل التكاملية المجانية تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بمشاركة مندوب من الأوقاف المصرية، ومتطوعي الهلال الأحمر المصري، مديرية الزراعة، مكتبة مصر العامة، مديرية الطب البيطري، الدعم اللوجيستي بديوان محافظة الدقهلية.