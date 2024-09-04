الغرف التجارية: توفير أجهزة كمبيوتر بالتقسيط داخل معارض أهلا مدارس

كتب سمير حسنى

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه برفع الجودة لكل المستلزمات المدرسية الموجودة في الأسواق، إلى جانب زيادة نسب الخصم بأكبر صورة ممكنة، مشيرا إلى أن نسب الخصم في معارض «أهلا مدارس» تتراوح من 15% إلى 30% حسب نوع السلعة سواء كانت مستوردة أو محلية ونسبة المكون الأجنبي بها.

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يتم تغطية الـ27 محافظة بالكامل في كل المناسبات سواء كانت معارض «أهلا مدارس» أو «أهلا رمضان» وخلافه، مشيرا إلى أنه سوف يتم إنشاء منافذ دائمة في الـ27 محافظة لتوفير السلع الغذائية على مدار العام، ماعدا فترات المناسبات كدخول المدارس أو شهر رمضان، إذ سوف تخصص فيهما فقط، وهكذا.

وتابع، أن معارض «أهلا مدارس» لا تتخصص في الأدوات المدرسية فقط بل ضمت بعض السلع الجديدة، ففي الوقت الحالي أصبحت المدارس مرتبطة بالحاسب الآلي ومستلزماته، لذلك تم توفير أجهزة الكمبيوتر داخل المعارض المقامة، موضحا أنه سوف يكون هناك إمكانية لتقسيط هذه الأجهزة.