العروض الجوية تبهر رواد معرض مصر الدولى للطيران والفضاء بالعلمين

كتب أحمد مصطفي - محمود عبد الغني - رحاب نبيل

شهدت سماء مدينة العلمين اليوم الأربعاء، عروضا جوية من جانب الشركات وصناع الطيران المشاركين فى معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، في ثاني أيام المعرض المقام في مطار العلمين الدولي.

وحازت العروض علي إعجاب كافة المشاركين في المعرض الذين راحوا يلتقطون الصور والفيديوهات للطائرات في سماء العلمين.

كانت قد انطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من مصر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الأولى بإفريقيا والشرق الأوسط، والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمطار العلمين بمدينة العلمين الجديدة، والذي من المقرر أن تستمر فعالياته حتي يوم 5 سبتمبر الجاري.