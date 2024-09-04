الرعاية الصحية بأسوان تتابع تشغيل وحدات البيارة والشطب

أسوان- صلاح المسن

قام فرع الرعاية الصحية بأسوان بمتابعة سير العمل بعدد من وحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة أسوان، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة، حيث قام الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بجولة تفقدية، على وحدة طب أسرة الشطب التابعة للهيئة بالمحافظة.

وخلال الجولة،تابع الدكتور أشرف حماد ، تلقي المنتفعين للخدمات الطبية ، بالإضافة لتفقد أقسام الطوارئ والصيدلية ، وعيادة طب الأسرة ، حيث اطمأن على سير الخدمات الطبية ، ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المترددة على وحدة طب أسرة الشطب بمركز دراو .



كما قام الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بجولة تفقدية على وحدة طب أسرة البيارة التابعة للهيئة بالمحافظة.

وخلال الجولة، الدكتور أشرف حماد ، تابع تلقي المنتفعين للخدمات الطبية ، بالإضافة لتفقد أقسام الطوارئ والصيدلية ، وعيادة طب الأسرة ، حيث اطمأن على سير الخدمات الطبية ، ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المترددة على وحدة طب أسرة البيارة بمركز كوم امبو.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.



