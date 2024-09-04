اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البحرين تعرب عن تضامنها مع مصر إزاء التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 09:46 م
البحرين تعرب عن تضامنها مع مصر إزاء التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزيانى
أ ش أ

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أعربت مملكة البحرين عن تضامنها مع مصر إزاء التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية، مؤكدة دعمها للجهود المصرية فى الوساطة والتفاوض للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، وتبادل الرهائن والمحتجزين.


وأشادت وزارة الخارجية البحرينية - فى بيان أوردته وكالة أنباء البحرين اليوم/ الأربعاء/ - بدور مصر التاريخى والقيادى فى الحرص على إرساء الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل فى منطقة الشرق الأوسط، ومساعيها الحميدة من أجل خير وصالح شعوب المنطقة كافة.







البحرين

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فيلادلفيا

الاحتلال الإسرائيلى

غزة




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