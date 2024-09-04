الاستعانة بلوادر لرفع ركام عقار مدينة نصر المنهار لتسهيل البحث عن ضحايا

كتب عبد الرحمن سيد

استعان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بلوادر تابعة للمحافظة لتسهيل عمليات البحث عن ضحايا أسفل عقار مدينة نصر المنهار لاستخراجهم وسط تمركز رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بمحيط الحادث.

كان انهار عقار مكون من 6 طوابق وأرضى بمدينة نصر فى القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه.

تلقت غرفة النجدة فى القاهرة بلاغا بـ انهيار عقار بمدينة نصر، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن عقار مكون من 6 طوابق وأرضى تعرض للانهيار، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.