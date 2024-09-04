استمرار عمليات البحث عن صاحب عقار مدينة نصر والمقاول للتحقيق معهما

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على مقاول وصاحب عقار مدينة نصر، للتحقيق معهما فى الواقعة.

ويستكمل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، البحث عن 3 ضحايا أسفل عقار مدينة نصر المنهار لاستخراجهم وسط تمركز سيارات الاسعاف بموقع الحادث .

كان انهار عقار مكون من 6 طوابق بمدينة نصر فى القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه.

تلقت غرفة النجدة فى القاهرة بلاغا بـ انهيار عقار بمدينة نصر، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن عقار مكون من 6 طوابق تعرض للانهيار، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.