اجتماع تنسيقي مع رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

استقبلت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اليوم، الأربعاء، محمد سالم، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بالدقهلية، والوفد المرافق له بمكتبها بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

تناول اللقاء التنسيق، والتعاون في إنشاء فصول جديدة لتعليم الكبار من خلال 18 إدارة اجتماعية بمشاركة مكلفات الخدمة العامة، والرائدات الاجتماعيات، ومتطوعين الجمعيات الأهلية، والوحدات الاجتماعية.

كما تناول اللقاء عرض الموقف الحالي لفصول محو الأمية بالمحافظة، وسبل تكثيف، وزيادة عدد الفصول لاستيعاب الدارسين، وإلقاء الضوء على مبادرة "لا أمية مع تكافل".

وصرحت "جلالة" بأنه خلال عام 2023 قد تم فتح 345 فصلا بعدد من الدارسين وصل إلى 1125 دارسا، وخلال عام 2024 تم حتى الآن فتح 64 فصلا بعدد دارسين 640 دارسا.

وعلى هامش اللقاء تم عقد اجتماع بعدد من مكلفات الخدمة العامة بوحدات وإدارت التضامن الاجتماعي؛ لتحفيزهم على العمل في مجال محو الأمية، وفتح فصول جديدة.

وكان الاجتماع برئاسة محمد سالم، مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار بالدقهلية، جيهان السيد، مدير العلاقات العامة بالهيئة، سامح البرماوي، منسق جامعة المنصورة، حماد الحسينى، مدير إدارة تمي الأمديد لتعليم الكبار، محمد نصحي، مسئول الأمن بالهيئة، ومن التضامن الاجتماعي سوزان عناني، مدير إدارة الخدمة العامة، ومنسقي مبادرة "لا أمية مع تكافل"بالتضامن، حنان علي عبد الله، ومريم عدلي.

"جلالة "قضية الامية شائكة ولابد من تضافر الجهود للقضاء عليها، لذلك أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "لا أمية مع تكافل".