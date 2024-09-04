إعلام تركيا معلقا على زيارة الرئيس السيسى لأنقرة: نقطة تحول فى العلاقات

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تحظى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان، بحفاوة اعلامية بالغة من قبل الاعلام التركى والمواقع الاخبارية.

قناة NTV الإخبارية التركية، وصفت على موقعها الإلكترونى خلال تقريرها عن زيارة الرئيس إلى أنقرة، الرئيس السيسي بالضيف المهم الذى يحل على تركيا اليوم.

وأضافت فى تقريرها "يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، بزيارة رسمية إلى تركيا للمرة الأولى، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان. وهذه هي الزيارة الرئاسية الأولى من مصر إلى تركيا بعد 12 عامًا. وسيتم خلال اللقاء بين الزعيمين مناقشة الهجمات الإسرائيلية على غزة وجهود السلام.

من ناحية أخرى، يعقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بمشاركة العديد من الوزراء من البلدين. ومن المنتظر أن يتم التوقيع خلال الزيارة على اتفاقيات في مجالات الطاقة والتخطيط والصحة".



تعليق الصحف التركية 2

شبكة TRT خبر، ألقت الضوء على وصول الرئيس السيسي إلى أنقرة، حيث كان فى استقباله الرئيس رجب طيب أردوغان، وأشارت إلى عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة الزعيمين، والذي أعيد تشكيله وفقًا للإعلان المشترك الذي تم التوقيع عليه خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى القاهرة في 14 فبراير 2024.

صحيفة مليّت التركية كتبت فى تقريرها، "يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة هامة إلى أنقرة اليوم لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين، وكان الرئيس أردوغان في استقبال نظيره المصري في المطار، وستكون زيارة السيسي نقطة تحول في العلاقات حيث تصل عملية التطبيع بين البلدين إلى ذروتها.



تعليق الصحف التركية

وعرضت الصحيفة تقريرا مصور لوصول الرئيس السيسي إلى مقر استقباله الرسمي فى أنقرة، حيث استقبله الرئيس رجب طيب أردوغان على النشيد الوطنى.



