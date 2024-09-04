إزالة 17 حالة تعد بالبناء بدون ترخيص فى مركز ومدينة الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 23 لحملة إزالة التعديات، والتى يتم تنفيذها فى الفترة من يوم 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والزراعة والرى ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وشهد اليوم الأربعاء تنفيذ 17 حالة إزالة لتعدِّيات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23، والتى نُفذت بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن تنفيذ 17 حالة تعدًّ بالبناء بدون ترخيص، على أراضى أملاك خاصة، على مساحة 5300م، عبارة عن أسوار ومبانى بدون ترخيص غير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجددًا على الأراضى المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفورى حيال أى حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضى المستردة ومنع التعدى عليها وعلى الأراضى الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 23لحملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة فى الفترة من 6 حتى 26 يوليو الماضى، والمرحلة الثانية فى الفترة من 3حتى 23 أغسطس، بينما يجرى تنفيذ المرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.